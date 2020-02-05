Van'da çığ altında kalanları kurtarmaya çalışanların üstüne çığ düşen bölge böyle görüntülendi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van-Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken 2. bir çığ faciası meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre 33 kişi hayatını kaybederken, çığ altında kalanları arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.