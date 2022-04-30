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Valiye kemersiz yakalanan sürücü: "Şuradan bindik, ondan"

"Bu bayramın sloganı da ‘bayramınız kemerli olsun"

30 Nisan 2022 10:11

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yaptı. Vali Yıldırım, durdurduğu bir aracın sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını fark edince “Hemen ceza yazalım” dedi. Vali’ye emniyet kemersiz yakalanan sürücü, “Şuradan bindik, ondan” diye yanıt verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, merkez ilçe Süleymanpaşa’daki İskele Meydanı’nda bayram öncesi sürücüleri kemer takmaları konusunda uyardı. Vali Yıldırım, durdurduğu bir aracın sürücüsünün emniyet kemeri takmadığını fark edince, polislere dönerek “Hemen ceza yazalım” dedi. Sürücü ise “Evet, emniyet kemerimiz yok. Şuradan bindik, ondan” yanıtını verdi.

Sürücüden emniyet kemerini takmasını isteyen Yıldırım, “Öyle mi oldu? Peki hemen takalım. Ceza yazmıyoruz. Bizim derdimiz ceza yazmak değil, kurallara uyulmasını temin etmektir. Kural sizlerin güvenliği için. Bu kemerler sizlerin güvenliği için var. Park ederken bile arabanızı, lütfen kemerinizi çıkarmayınız. Çünkü ne olacağı belli değil. Bunlar sizin güvenliğiniz için. Bu bayramın sloganı da ‘bayramınız kemerli olsun’. Gerek yolcu gerek aile fertleri gerek yolcu olarak emniyet kemerlerinizi takın” diye konuştu.

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