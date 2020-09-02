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Valinin makam odasında 415 yıllık tablo gören büyükelçi şaşkınlığını gizleyemedi

Tablo, Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Macar Prensi Boçkays'a kraliyet tacını giydirmesi konu ediliyor.

02 Eylül 2020 14:41

Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret eden Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, makam odasında gördükleri tablo karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. Grup’taki ilk maçında Macaristan’ı Sivas’ta konuk edecek. 3 Eylül Perşembe akşamı saat 21.45'te oynanacak müsabaka öncesi Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Matis ziyareti sırasında, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tabloyu görünce  şaşkınlığını gizleyemedi. Tablo hakkında Vali Ayhan’dan bilgi alan Büyükelçi bir süre tabloyu inceledi. Büyükelçi şaşkınlığını "Bunu Sivas’ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan tablo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir Sivas ziyaretinde de dikkatini çekmişti. Tablonun önümüzdeki günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı külliyesine gönderileceği belirtildi.ü

415 Yıllık Tablo

Ressamı belli olmayan tablo, Vezir-i azam Lala Mehmet Paşa, Macar Prensi Boçkays'a kraliyet tacını giydirmesi konu ediliyor. Kablonun hikayesi ise şu şekilde, "Erdel prensi Boçkay (Bosckay) Osmanlıların yardımı ile Avusturya kumandanı Basta’yı yenilgiye uğrattı. Vezir-i azam Lala Mehmet paşa, Estargon’u fethedip Badin’e döndükten sonra Paşte ovasında bütün ordu mensuplarının katıldığı bir törenle Erdel beyi Boçkays’a, Padişah 1.Ahmet’in Erdel krallığı tacını giydirip krallığını ilan etti.

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