T24 LogoT24 Logo
Haberler

Valinin cezasını iptal ettiği hurdacı: Bundan sonra dışarı çıkmayacağım

10 Nisan 2020 15:01

Yasak olmasına rağmen hurda ve geri dönüşüm malzemesi topladığı için 3 bin 150 TL ’si salgın tedbirlerini ihlalden toplam 5 bin 600 TL'lik ceza kesilen 36 yaşındaki Aytekin Köse, cezasını iptal eden Vali Çetin Oktay Kaldırım'la telefonla görüştü. Kendisinin yasaktan haberi olmadığını, polisinde görevini yaptığını belirten Köse, bundan sonra hem çocuklarını dışarı çıkmayacağını, hem de kendisinin çıkmayacağını söyledi.

"Bundan sonra dışarı çıkmayacağım"

Sepetli motoru ile hurdaya çıktığını ifade eden Aytekin Köse, “Hurdanın yasak olduğundan benim haberim yoktu. Mecburen hurdaya çıktım polis memurları beni tuttu ama onlar da görevlerini yaptılar. Benim cezam Elazığ Valisi tarafından ödendi. Allah razı olsun. Her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Cezamın ödenmesinden dolayı çok mutluyum. 5-6 bin TL ceza vardı valimiz hepsini iptal ettirdi. Valimizin çağrısıyla bundan sonra dışarı çıkmayacağım çocuklarımı da bırakmayacağım. Sağ olsunlar bize bakıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun her ihtiyacımızı karşılıyorlar"dedi.

Ne Olmuştu?

Elazığ'da, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla hurda, geri dönüşüm malzemelerinin toplanması yasaklandı. Bu kapsamda şehir içinde olduğu gibi yollarda da uygulama yapan polis, Güney Çevre Yolu'nda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren Aytekin Köse’yi fark edip durdurdu. Ekipler, şahsa yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5'inci maddesi gereği korona virüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesti. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen şahsın cezası ise durumdan haberdar olan Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından iptal edildi. Köse'ye kesilen cezanın ödenmiş makbuzu da ulaştırılırken, Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 bin 150 TL'lik tutanağında iptalinin sağlandığı aktarıldı.



ETİKETLER

elazığhurdacıVali Çetin Oktay KaldırımAytekin Köse

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24