Alaattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti; valilikten açıklama geldi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Keskin Adliyesi’ne çakarlı konvoyla gelişiyle ilgili olarak yazılı açıklama yapan Kırıkkale Valiliği, çakarlı aracın Çakıcı’yla beraber gelen bir şahsa ait olmadığını; ziyarete dahil olan bu araç sahibine ceza kesildiğini bildirdi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için kısa süre önce Kırıkkale’ye gitmişti. 21 Ocak'ta görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu’na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı. Çakıcı’nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi’ne çakarlı konvoyla giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Çakıcı’nın araç konvoyunun en önündeki araçta çakarlı lamba ve siren sistemi olduğu ve adliyeye girerken kullandığı görülen videoda Çakıcı’yı adliyede bekleyen adamları karşılıyordu.

Kırıkkale Valiliği, Çakıcı’nın konvoyundaki çakarlı ışık ve ses sistemine sahip araçla ile ilgili yazılı açıklama yaparak, aracın Çakıcı’nın konvoyuna katılan bir kişiye ait olduğunu ve araç sahibine ceza kesildiğini bildirdi. Valiliğin açıklaması şöyle:

“Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin Adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Kaynak: ANKA