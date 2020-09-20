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Valilerin atışması sosyal medyanın gündeminde!

Aksaray Valisi ile Sivas Vali'sinin atışması sosyal medyada gündem oldu

20 Eylül 2020 13:58

Aksaray ve Sivas... İki şehrin iki simgesi haline gelen, her ikisi için de 'Anadolu Aslanı' sıfatı kullanılan Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, Twitter'da valilerin atışmasına konu oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten bir atışma yaşandı.

"Sivaslı kardeşlerim alınmasın"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır" paylaşımında bulundu.

"Her şey cüsse olsaydı ormanın kralı fil olurdu"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan'ın bu paylaşımı üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da Google'da arattığı bir bilgiyi paylaşarak şunları yazdı; 

"Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim."

 

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