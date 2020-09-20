Valilerin atışması sosyal medyanın gündeminde!

Aksaray ve Sivas... İki şehrin iki simgesi haline gelen, her ikisi için de 'Anadolu Aslanı' sıfatı kullanılan Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, Twitter'da valilerin atışmasına konu oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten bir atışma yaşandı.

"Sivaslı kardeşlerim alınmasın"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır" paylaşımında bulundu.