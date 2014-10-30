'Validebağ'da ezan sesi duymak istemeyen başka ülkeye gitsin!'

Yeni Şafak yazarı Sevda Türküsev, Validebağ Korusu'nda tartışmaya yol açan cami yapımı inşaatına ilişkin olarak, "Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ezan sesinden rahatsız oluyorsanız, o zaman lütfen ezan sesi duymayacağınız bir ülkeye gidin" dedi. TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında yorumcu olarak konuşan Türküsev şunları söyledi: "Validebağ’da yapılacak olan cami inşaatına karşı çıkmak için eylem yapılmasını anlamıyorum. Çünkü farzlarımız arasında en önemli eylem olan 5 vakit namazın kılındığı mabedimiz olan; yani caminin yapımını bir Müslüman hangi iman anlayışıyla karşı çıkar anlamıyorum. Çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ezan sesinden rahatsız oluyorsanız, o zaman lütfen ezan sesi duymayacağınız bir ülkeye gidin. Bu ülkede her yerde cami olacak. Bir kişi bile o camiye girecek olsa orada o cami yapılacak. Bunlar camiyi protesto ederler, bunlar başörtüye saldırırlar, bunlar kurbanı vahşet olarak nitelendirirler. Bunların amacı ağaç ya da yeşili koruma değil. Bir belediye saksıyı yere düşürse oradan da bir eylem çıkartmak için konuçlanmışlar."