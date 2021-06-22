Validebağ Korusu'nda polis eşliğinde temizlik başlatılmasına vatandaşlardan tepki: "Otlar bu ekosistemin, özellikle mikro ekosistemin evidir''

Belediye görevlileri, sabah saatlerinde Validebağ Korusu'nda polis eşliğinde temizlik yaptığı duyulunca çevredeki vatandaşlar, ''Otlar bu ekosistemin, özellikle mikro ekosistemin evidir'' denilerek destek çağrısında bulundu.

Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nda Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rehabilitasyon projesi yapılmak istenmesine çevre mahallelerde yaşayanların tepkisi sürüyor. Altunizade, Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleri arasında bulunan koruda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 18 Haziran Cuma günü yaptığı konuşmada "Pazartesi günü itibarıyla Validebağ'daki çevre düzenleme projemiz başlıyor. Yaklaşık 50 milyon lira yatırımla gerçekten Üsküdar'a, Validebağ'a, İstanbul'a değer katacak bir eseri de inşallah inşa edeceğiz, ihya edeceğiz" açıklamasının ardından nöbet başlatıldı.

Validebağ Korusu'nda vatandaşların düzenlediği basın açıklamasında, ''Birinci aşama, insan kaynaklı çöplerin toplanması bugün polis gözetiminde başlatıldı. Saat 09.00'da Üsküdar Belediyesi, yelek giydirilmiş taşeron firma elemanları, Belediye çalışanları ve kendilerini "gönüllü" olarak tanıtan kişilerle Validebağ'da temizlik başlattı. İkinci aşama otların biçilmesi olacağı açıklandı'' denildi.

Uygulamanın korudaki flora açısından tek kültürlülüğe doğru, yani Koru’daki otsu bitkilerin azalmasına neden olacağını dile getiren vatandaş şu şekilde konuştu:

"Koru'da 12 ay boyunca farklı aylarda yeşeren, kurudukuklarında tohumlarını döken ve yumrulu otsu bitkiler vardır. Ot biçme sonucu özellikle tohumlarını bırakmadan biçilen otlar zaman içinde ortadan kaybolacaktır. Ot biçme sonucu aynı bölgede farklı dönemlerde yeşeren diğer bitkilerin yaşama şansı azalacaktır. Kirpi, kaplumbağa, kuş, kertenkele gibi burada barınan, üreyen ve beslenen yaban hayvanlarının yaşam alanları yok olacaktır. Daha alt basamaktaki arı, kelebek ve diğer böceklerin yaşam alanları da ortadan kalkmış olacak, bu canlılar zaman içinde Koru'dan uzaklaşacaktır. Koru böcekleriyle, otsu bitkileriyle, ağaçlarıyla, kuşlarıyla, kaplumbağaları, kelebekleriyle, bakterileri ve mantarlarıyla bir ekosistemdir. Otlar bu ekosistemin, özellikle mikro ekosistemin evidir. Koru'yu koru, Koru'nun otlarını koru!"