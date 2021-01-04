Vali Yerlikaya duyurdu: Seyrantepe Hastanesi'nin yapımında sona gelindi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” açıklaması yaptı. 620 yataklı hastanenin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Hastanenin önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Günaydın; İstanbul, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Çam ve Sakura, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener, M.Ü. Başıbüyük, Dr. Lütfi Kırdar, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş ve Pof. Dr. Süleyman Yalçın Hastaneleri 2020'de açıldı. Yakında Seyrantepe Hastanesine kavuşuyoruz” dedi.