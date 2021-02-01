Vali Yerlikaya Barış Manço'yu andı: 'Adam Olacak Çocuklar'ımızın Barış Abisi, tam 22 yıl geçmiş seni kaybedeli...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya usta sanatçı Barış Manço'nun 22. ölüm yıl dönümünde İstanbul Kadıköy'de bulunan Barış Manço Evi'ni ziyaret etti. Yerlikaya o görüntüleri "Adı Barış, ufku geniş, 7’den 77’ye hepimizin gönlünde yer etmiş, 'Adam Olacak Çocuklar'ımızın Barış Abisi, tam 22 yıl geçmiş seni kaybedeli fakat her birimizin gönlündeki yerin hiç değişmedi. Rahmet ve saygıyla anıyoruz" notuyla paylaştı.

Yerlikaya'ya Barış Manço'nun oğulları şarkıcı Doğukan Manço ve Batıkan Manço da eşlik etti.