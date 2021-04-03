Vali Yerlikaya, Barcelona’nın futbol akademisini kazanan Çimen’i ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim görürken dünyaca ünlü İspanyol futbol takımı Barcelona'nın Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu’na burslu olarak girmeye hak kazanan Derin Çimen Döger’i evinde ziyaret etti.

Sarıyer Belediyesi yaz spor okullarında futbola başlayan 11 yaşındaki Çimen, gelecekte Milli Takım forması giymek istediğini söyledi.

Vali Yerlikaya, Çimen’e sporla beraber derslerini de ihmal etmemesi gerektiğini hatırlattı. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan Yerlikaya, "Adını sorduklarında: “yeşil çimlere en yakışan ad” diyor! Çünkü adı Derin Çimen. Mahalle arkadaşlarıyla oynadığı futbola artık #FCBarselona altyapısında burslu devam edecek. Güzel kızım, yolun ve bahtın açık olsun. Yeşil sahalar senin gibi kızlarımızla daha da güzel" dedi.