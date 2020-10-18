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Vali Yerlikaya, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde paylaştı: Azerin'in söylediği gibi, 'Birlik, beraberliğimiz daim olsun'

"Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!"

18 Ekim 2020 14:09

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde valiliğin Azerbaycanlı sanatçı Azerin ile yaptığı röportajı paylaşarak "Azerin'in söylediği gibi; “Birlik beraberliğimiz daim olsun" notunu düştü.

Yerlikaya, "Can Azerbaycan ile kültür ve sanat bağımızı kuvvetlendiren Azerin'in söylediği gibi; 'Birlik beraberliğimiz daim olsun.' #AzerbaycanBağımsızlıkGünü kutlu olsun! Müstəqillik günün mübarək, Azərbaycan!" diye yazdı. 

Röportajda Azerin, "Azerbaycan ile Türkiye arasında sanatsal açıdan çok büyük birlik ve beraberlik var" dedi. İstanbul ile ilgili de yorum yapan Azerin, "İstanbul şu anda dünyada neredeyse bir numaralı şehir oldu. Bu da bizi gururlandırıyor. Burası bir imparatorluk şehri ve burada gezdiğinizde bu ruhu hissedebiliyorsunuz" diye konuştu. 

Azerin "Buradan dünyadaki tüm Azerbaycan Türklerinin gününü kutlarım" ifadesini kullandı. 

 

 

 

 

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