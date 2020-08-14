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Vali yardımcısı ve düğün sahipleri arasında tartışma: "Uzatma", "Asıl sen uzatma"

Tartışma sırasında uyarıda bulunan Vali Yardımcısı ‘ulanlı’ karşılık aldı

14 Ağustos 2020 12:34

Gaziantep'te akşam geç saate kadar yüksek sesle müzik açan ve halay çeken düğün sahipleri ile kendilerini uyaran Vali Yardımcısı arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında uyarıda bulunan Vali Yardımcısı ‘ulanlı’ karşılık aldı. 

Gaziantep'te Vali Yardımcılarının da oturduğu sitede saat 22.00'da sona ermesi gereken düğün saat 23.30’a kadar devam edince site sakinleri yüksek müzik sesinden rahatsız oldu. Sitede oturan Gaziantep Vali Yardımcısı düğün sahiplerini uyarınca ‘ulanlı’ karşılık aldı.

Yaşanan kısa süreli sözlü tartışmanın ardından düğün konvoyu dağıldı.

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