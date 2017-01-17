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Vali Şahin: Reina saldırganı suçunu itiraf etti, parmak izleri uyuştu

17 Ocak 2017 14:04

İstanbul Valisi Vasip Şahin Reina katliamını düzenleyen IŞİD'li 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipovortak'ın yakalaması ve 4 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Saldırganın Özbekistan vatandaşı olduğunu belirten Vali Şahin, "Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de bizdekiyle aynı çıkmıştır. Şimdi izah edebileceklerimiz bunlar" diye konuştu. Vali, saldırganın IŞİD üyesi olduğunun "net" olduğunu belirterek "Ocak ayında illegal giriş yapılmış, Doğu sınırlarımızdan yapıldığına yönelik tahliller var" ifadesini kullandı.

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