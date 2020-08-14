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Vali, gözlüğü, şapkayı taktı; hastaneyi inceledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki bir hastaneyi inceledi

14 Ağustos 2020 17:49

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek yeni tip Koronavirüs ile ilgili alınan önlemleri yerinde inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini denetledi.

Tebdili kıyafetle hastaneleri gezen, kontrol noktalarına giden ve halkın içinde oturup hasta gibi sıraya giren Vali Erin, gözlemlerinin ardından yetkililere talimat vererek aksaklık yaşanan noktalara acilen müdahale edilmesini söyledi.

Kaynak: İHA

 

 
 
 

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