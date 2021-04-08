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AKP'li Özkan "Kongreden sonra vaka sayılarında azalış olacak" demişti; günlük vaka sayısı 54 bini aştı!

Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu

08 Nisan 2021 10:31

Türkiye'de dün açıklanan verilere göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 276 kişi daha hayatını kaybederken, 2203 'hasta' olmak üzere 54 bin 740 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Türkiye önceki gün açıklanan günlük vaka sayısıyla da Avrupa’da en fazla günlük vakanın görüldüğü ülke oldu. 

Vaka sayısındaki büyük artışın ardından, sosyal medyada AKP'nin yaptığı kongreler tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın AKP'nin kongrelerine yönelik eleştirilere verdiği yanıt paylaşıldı. 

Özkan'ın kongrelere yönelik eleştirilere verdiği yanıtı paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da "AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kongreden bir hafta sonra göreceksiniz artış değil vaka sayısında azalış olacak diyordu. Bugün vaka sayısında rekor kırıldı. Bu millet bunu unutmaz!" diyerek tepkisini dile getirdi. 

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