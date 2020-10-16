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Vaka sayısında Avrupa ABD’yi geçti; trafik lambası sistemi önem kazandı

Sarı, kırmızı ve yeşil bölgeler seyahat yasağında belirleyici olacak

16 Ekim 2020 11:48

Dünya Sağlık Örgütü, %35’e yakın enfeksiyon artışı ile Avrupa’ya alarm verdi. 51 Avrupa ülkesi ve Rusya dikkate alındığında vaka sayısının üçte birinin Avrupa’da olduğunu söylemek mümkün. Bu durumda Nisan ayından bu yana Avrupa Kuzey Amerika’yı da geçmiş oluyor. En fazla vakaya nüfusu 1 Milyon bile olmayan Andora’da rastlanıyor. Andora’yı Çek Cumhuriyeti, Belçika, Karadağ ve Hollanda izliyor. Fransa İngiltere ve İspanya da ilk onda yer alıyor. Almanya ise 32. sırada. 

Belçika’da her 100 bin kişiden 87’si Covid-19’dan hayatını kaybetti. Bu rakam Amerika’da bile 60, Almanya’da ise 11. Ölü sayısı bir hayli yüksek olan Hollanda’da, sağlık alanında çalışanların iş yükü o kadar arttı ki, enfeksiyon zinciri kontrol bile edilemiyor, bazı hastanelerin acil servisleri kapılarını yeni hastalara kapatmış durumda. Portekiz’de de ülke çapında acil durum ilan edildi. 

Doğu Avrupa’da Çek Cumhuriyeti’nin yanı sıra Polonya’da da vaka ve ölü sayısı bir haftada iki katına çıktı. Hal böyle olunca salı günü AB Bakanlar Kurulu’nun önerdiği “Trafik Lambası Sistemi” önem kazandı. Bu sistem, AB sağlık ajansına aktarılan, iki hafta boyunca, 100 bin kişiden kaçının enfekte olduğunu gösteren veriler üzerine kuruluyor. Ayrıca test oranları da dikkate alınıyor. Eğer bu rakam 50’nin üzerinde ise, yani son iki haftada her 100 bin kişinin 50’den fazlası enfekte olmuşsa harita kırmızıyı gösteriyor ve o ülkeye ya da bölgeye seyahat yasağı konuyor. Eğer insidans adı verilen bu rakam 50’nin altındaysa harita sarıyı gösteriyor. Bu durumda ülkeler seyahat yasağı koymak zorunda değil, ama isterlerse koyabiliyorlar. Eğer insidans rakamı 25’in altında ise o zaman derin bir nefes alınıyor ve harita yeşili gösteriyor. 

Almanya’da durum her ne kadar diğer AB ülkeleri gibi vahim olmasa da bir acil durum atmosferi hakim. Perşembe günü Başbakan Angela Merkel ile uzun bir aradan sonra eyalet başbakanları bir araya geldiler ve yeni önlemler hakkında yeni kararlar aldılar. Almanya’da İnsidans sayısı bir şekilde 50’den 35’e indirilmiş gibi görünüyor. Yani bir hafta boyunca her 100 bin kişiden 35’ten fazlası enfekte olmuşsa kısıtlamalar artıyor. Eğer 50’yi aşmışsa maske zorunluluğu ve fiziksel mesafe kısıtlamaları genişletiliyor. Ayrıca hem özel kutlamalarda hem de kamusal alanda yapılacak kutlamaların katılımcı sayısı 10'a düşürülüyor. Çok tartışılan konaklama yasağı konusunda ise başbakanlar bir anlaşmaya varamadı.

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