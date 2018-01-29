Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi.
Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na eşi ile birlikte gelen Vagner Love'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı.
Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Vagner Love'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.