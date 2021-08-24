Uzun süre kasaya ulaşmaya çalıştı; iş yeri sahibine yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde fırına gelen bir kişi kasaya doğru yöneldi, uzun süre kasanın olduğu kısma ulaşmaya çalışan şüpheli, paraları alıp dükkândan çıkacağı esnada dükkân sahibi ile burun buruna geldi. Cebine koyduğu paraları geri bırakan şüphelinin o anları kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi.

Gece saatlerinde dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir kişi içeriye girdi. Uzun süre kasaya yanaşmaya çalışan şüpheli birçok denemenin ardından kasayı açarak içerisinde bulunan paraları cebine koydu. Kasa da bulunan paraları aldıktan sonra dükkândan uzaklaşmaya çalışan şüpheli, tam dükkândan çıkacakken iş yeri sahibi ile karşı karşıya geldi.

Ekmek almak için geldiğini söyleyen hırsızdan şüphelenen iş yeri sahibi kasayı kontrol ettiğinde paraların olmadığını fark edince şüpheli çaldığı paraları cebinden çıkartıp iş yeri sahibine vererek hızla uzaklaştı. Şüphelinin o anları ise o esnada kayıtta olan iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA