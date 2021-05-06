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Uzun farları yanan sürücüyü uyaran motorlu kurye darp edildi

Motorlu kuryenin otomobil sürücüsü tarafından yumruklandığı anlar kameraya yansıdı

06 Mayıs 2021 14:03

İstanbul Ümraniye'de bir adrese sipariş götüren motorlu kurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için sürücü tarafından darp edildi. Motorlu kuryenin sürücü tarafından yumruklandığı anlar kameraya yansıdı.
 
Armağanevler Mahallesi'nde bir eve sipariş götürmek için yola çıkan motorlu kurye, uzun farları açık bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünü uyardı.

Uyarı karşısında sinirlenen otomobil sürücüsü motorlu kuryeyi takip etmeye başladı.

Bir süre sonra motorlu kuryeyi yakalayan sürücü otomobilinden aşağı indi. 

Defalarca yumrukladı

Motorlu kuryenin yanına yaklaşan sürücü, hiç bir şey söylemeden motorlu kuryeyi yumruklamaya başladı.

Bu sırada sokaktan geçen başka bir motorlu kurye olayı görerek durdu. Motordan inen kurye, meslektaşının yanına gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sürücü daha sonra otomobiline binerek sokaktan ayrıldı.

Yumruklama anı kamerada

Otomobil sürücüsünün motorlu kuryeyi defalarca yumrukladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde motorlu kuryenin önünü kesen otomobil sürücüsü araçtan inerek motorlu kuryeyi defalarca yumrukluyor. Olayı gören başka bir motorlu kurye olay yerine gelerek tarafları ayırıyor.

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