Uzun farları yanan sürücüyü uyaran motorlu kurye darp edildi

İstanbul Ümraniye'de bir adrese sipariş götüren motorlu kurye, uzun farları yanan otomobil sürücüsünü uyardığı için sürücü tarafından darp edildi. Motorlu kuryenin sürücü tarafından yumruklandığı anlar kameraya yansıdı.

Armağanevler Mahallesi'nde bir eve sipariş götürmek için yola çıkan motorlu kurye, uzun farları açık bir şekilde seyreden otomobil sürücüsünü uyardı.