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Uzun bayram tatili sonrasında sanayi siteleri, hasarlı araçlarla doldu

29 Ağustos 2018 13:40

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla milyonlarca kişi ya tatile çıktı ya da akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu tatil süresince de tüm uyarılara rağmen yaşanan trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Uzun tatil sonrasında en büyük yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de oto sanayi siteleri oldu. İzmir'de de tatilde meydana gelen kazalar ve arızalar nedeniyle çok sayıda araç tamircilere getirildi. Yoğunluk karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Uygun tamirci bulmaya çalışan vatandaşlar, araçlarının onarılması için günlerce beklemek zorunda kalacak.

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