Şarkıcı Murat Boz 'Koronavirüs'e meydan okudu: Dışarıya çıkın

Koronavirüs vaka sayısının 47'ye yükseldiği Türkiye'de vatandaşlar, yetkili ve uzmanlar tarafından Koronavirüs'e karşı evlerinde kalmaları konusunda uyarılırken, şarkıcı Murat Boz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vatandaşlara 'dışarıya çıkın' çağrısında bulundu.

Boz çektiği videoda takipçilerine, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapapacağım. Sizde çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız” şeklinde seslendi.