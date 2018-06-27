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Uzmanından YKS öncesi beslenme tavsiyesi: Çiğköfte yemeyin

27 Haziran 2018 16:28

Sınav öncesi öğrencilerin ders çalışmayı sonlandırıp vücudu ve zihni dinlendirmeleri gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, "Öğrenciler, son 2 gün içerisinde şimdiye kadar hiç yemedikleri besinlerden ve dışarıdan yemek yemekten uzak durmalılar" dedi. Sınavdan bir gün önce dengeli beslenmenin önemli olduğunu anlatan Diyetisyen Altuntaş, "Öğrencilerin sınav öncesi bilmedikleri besinleri yememeleri çok önemli. Metabolizma stresten etkilendiği için vücudun bilmediği gıdalardan da uzak durmak faydalı olacaktır. Sınavdan bir gün önce dengeli beslenme tercih edilmeli. Ama en önemlisi de potansiyel riskli besinleri dışarıda yemekten uzak durmaktır. Mesela çiğköfte potansiyel riskli besinler arasında yer alır. 'Sınav öncesi canım çekti çiğköfte, midye yiyim' diye düşünmemeleri gerekiyor. Stres bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebep olacağı için bu gibi durumlarda bağırsakları daha hızlı çalıştıracak besinlerden ziyade daha sakin çalıştıracak besinleri ve buradaki metabolizmayı dengeleyecek besinleri tercih etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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