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Uzmanından öneri: Aşurenin malzemesini abartmayın

19 Eylül 2018 15:57

Türkyie'de Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, aşurenin ete yakın protein içerdiğini söyledi. Besleyici değeri çok yüksek olan aşurenin yapılırken malzemesinin abartıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Aşure'ye ne kadar çok kuru meyve katarsanız o kadar çok amino asitlerin vücuda alınmasını engellersiniz. O yüzden nohut, fasulye, bakla, kuru incir, kayısı, üzüm, kuş üzümünü de katıp abartmaya gerek yok. Ayrıca, büyüme ve gelişme çağında olan gençlerin aşureyi haftada 2 kez tüketmesi gerekir" dedi. Büyüme ve gelişme çağında olan gençlerin haftada 2 kez aşure tüketilmesini öneren Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Aşure aç karnına da yenebilir, kremalı pastalara ve şerbetli tatlılara benzemez. Aşurenin glisemik endeksi de diğer tatlılardan çok daha düşüktür" diye konuştu.

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