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Uzman etnomüzikolog Martin Greve: Alevi müziği çok derin

02 Ağustos 2020 12:34

Fulya Canşen

Müzik etnoloğu Martin Greve bir Dersim ve Türkiye sevdalısı. Kendisine İstanbul'u mesken tutan Greve, Ulaş Özdemir ve Raoul Motika ile birlikte Alevilikte estetik ve performans üzerine bir kaynak kitap yayınladı. Şimdilik İngilizce yayınlanan kitabı, kitabın yayınlanmasında katkıda bulunan, İstanbul’daki Şarkiyat Enstitüsü’nde bulmak mümkün. Ren kenarında Türk müziği ile ilgili bir kitabı da bulunan Greve, konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.

Greve ile WDR-COSMO-Köln Radyosu’ndan Fulya Canşen konuştu.

Türkiye coğrafyasındaki müzik çeşitliliğinin önemine vurgu yapan uzman etnomüzikolog, alevi müziğinin çok derin olduğunu söyleyerek, kitabında anlattığı müzik incelemelerini anlattı.

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