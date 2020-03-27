Uzman doktorlardan Koronavirüs’e karşı doğru solunum egzersizi videosu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktorları, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 75 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde önlem açısından evde kalan veya karantinada olan vatandaşlar için doğru solunum egzersizinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

Solunum egzersizi 'Büzük dudak solunumu, diyafram solunumu, derin nefes alma kontrollü öksürük egzersizi' şeklinde 4 bölüme ayrılıyor.

Videoda solunum egzersizin 4 bölümü de detaylı şekilde anlatıldı.

Videonun sonunda Dr, Demet Ferahman, "Videoda görülen bu egzersizleri toplamda 10 dakika süreyle günde 4-5 kez tekrarlayabilirsiniz" dedi.