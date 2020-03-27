T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uzman doktorlardan Koronavirüs’e karşı doğru solunum egzersizi videosu

27 Mart 2020 13:43

Sağlık Bilimleri Üniversitesi doktorları, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 75 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde önlem açısından evde kalan veya karantinada olan vatandaşlar için doğru solunum egzersizinin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. 

Solunum egzersizi 'Büzük dudak solunumu, diyafram solunumu, derin nefes alma kontrollü öksürük egzersizi' şeklinde 4 bölüme ayrılıyor. 

Videoda solunum egzersizin 4 bölümü de detaylı şekilde anlatıldı. 

Videonun sonunda Dr, Demet Ferahman, "Videoda görülen bu egzersizleri toplamda 10 dakika süreyle günde 4-5 kez tekrarlayabilirsiniz" dedi. 

 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüsvirüssağlık bilimlerisağlık

Diğer Videolar

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin defnedildiği Talas'ta yine aynı tehditler: "Polis bıraktığında çıkarıp yakacağız"

Kısıtlamanın ardından 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe gitmek zorunda kalanlar yollara düştü

4 ülkeden sanatçılar 4 farklı dilde 'Ağladıkça'yı söyledi: "Bu dört dili ilk kez bir araya getirdik"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Mayıs 2020

Erdoğan'dan Anneler Günü videosu: 'Yine mi ağlıyorsun anne, cennetime yağmur yağdı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İzmir'de köpek yakan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Köpek zaten ölüydü,...

Noyan ailesinden "Sevda Noyan" açıklaması: Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için...

Erdoğan: Sizleri sıkıntıya düşürüyorsak sizden özellikle özür diliyorum...

Çinli virolog Koronavirüs'ün en tehlikeli özelliğine dikkat çekti...

"İbrahim Gökçek'in cenazesini gömdürmeyiz" diyen Kayseri Ülkü Ocağı Başkanı görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HDP Milletvekili Paylan: Asgari ücretten 10 kat fazla milletvekili maaşından...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’tan Sedat Peker’e tehdit: Bana bak Sedat,...

Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, yıkım kararı encümen kararı ile onaylandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24