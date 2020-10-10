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Uzm. Dr. Üstün: Alkol zehirlenmesinde 'karda yürüme hissi' belirtileri görüyoruz

"Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, bulanık, karlı ve çift görme meydana geliyor"

10 Ekim 2020 15:33

Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Irmak Üstün, İzmir'de 6, Kırıkkale'de ise 7 kişinin yaşamını yitirdiği sahte alkol zehirlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Alkol zehirlenmesinin belirtilerine dikkat çeken Dr. Üstün, "Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, bulanık, karlı ve çift görme meydana geliyor. Aynı zamanda dengesizlik, baş ağrısı, baş dönmesi ve ‘karda yürüme hissi’ gibi belirtiler görüyoruz" dedi.

Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Esra Irmak Üstün, kentte 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesine dikkat çekti. Sahte içkiden zehirlenme belirtilerini açıklayıp, bu belirtilerin görüldüğü kişilerin mutlaka hastanelere başvurması gerektiğini ifade eden Dr. Üstün, sahte alkol zehirlenmesi durumunda görülen belirtileri ve yapılması gerekenleri anlattı. 

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