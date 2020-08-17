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'Üzgün kedi', sosyal medyada gündem oldu

Kedinin videosunun yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendiği belirtildi

17 Ağustos 2020 18:13

Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, sürekli olarak üzgünmüş gibi görünen bir surat ifadesine sahip olduğu için sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çin'de bir bölge sakini tarafından videoya alınan sokak kedisi, üzgün suratıyla sosyal medyada ilgi görüyor.

DHA'nın haberine göre kedinin videosunun, ülkenin Chengdu şehrinde bir bölge sakini tarafından kayda alındığı tahmin ediliyor.

Video ilk olarak Çin'de bir sosyal medya platformunda paylaşıldı, daha sonra benzersiz surat ifadelerine sahip olan kedileri yayınlayan bir hesap tarafından takipçilerine gösterildi.

Sürekli olarak üzgün bir surat ifadesiyle görünen 'Panda' lakaplı kedi binlerce sosyal medya kullanıcısının ilgi odağı haline geldi.

Kedinin videosunun yaklaşık 2 milyondan fazla görüntülendiği belirtildi.

 
 
 

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