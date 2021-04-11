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Üzerine yıldırım düşen ağacın ortadan ikiye ayrıldığı anlar!

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü

11 Nisan 2021 19:25

ABD’nin Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan ağaca yıldırım düştü. Ulusal Meteoroloji Servisi, ikiye ayrılan ağacın görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak “Gök  gürlediğinde içeriye girin” uyarısı yaptı.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan çam ağacına düşen yıldırımın görüntülerini paylaştı. Yetkililer, gök gürültülü yağmurlu havaların ne kadar tehlikeli olduğu konusunda uyarı yaparken, yıldırımın çam ağacını ikiye bölme görüntüsü sosyal medyada viral oldu.  

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