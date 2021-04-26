Üzerine çarşaf örtüp sahurda davulcuyu korkuttu, gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir kişi üzerine örttüğü beyaz çarşafla ramazan davulcusunun karşısına çıktı. Şoke olan davulcu korkudan elinden davulu atıp kaçarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler üzerine polis de harekete geçti. Kısa sürede B.S.'yi bulup yakalayan ekipler, bu kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirledi. Polisler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra serbest bırakılan B.S.'nin Mersin'de oturduğu ve Kahramanmaraş'ta bir akrabasının yanına geldiği öğrenildi.