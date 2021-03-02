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Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar

"Benim bunları ödeyecek gücüm yok; şu an zaten çalışmıyorum"

02 Mart 2021 13:14

İzmir’de çalışırken beyin kanaması geçiren ve üzerine 6 şirket kurulup, adına 1.5 milyon lira kredi çekilen işsiz vatandaş, "Benim bunları ödeyecek gücüm yok. Şu an zaten çalışmıyorum" dedi.

izmirkredi6 şirketişsiz1.5 milyon lira

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