Üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs şoförü gözaltına alındı

İstanbul Eminönü'nde uygulama yapan trafik polisleri, durdukları özel halk otobüsü şoförünün ehliyetinin sahte olduğunu tespit etti. Şoförün yapılan üst aramasında da uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri bugün Eminönü'nde halk otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde ekipler, bir özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücü T.Ö.'nün yapılan kontrollerde ehliyetinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sirkeci Polis Merkezi'ne götürüldü.