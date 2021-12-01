T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üzerinde 20 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı: Kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık

Düzeneği hazırlayan B.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi

01 Aralık 2021 11:10

Mersin'in Silifke ilçesinde girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için korsesinin içerisine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında B.Ç adlı şahsa hazırlattığını, 12 bin TL ödeme yaptığını ve sınav sonunda 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, düzeneği hazırlayan B.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SilifkeEhliyet sınavı20 bin TL'lik kopya düzeneği

Diğer Videolar

Mahsur kalan köpek için özel operasyon; drone'un ucuna sosis bağladılar

Bulgaristan'daki PCR zorunluluğu, Edirneli esnafa kepenk kapattırdı; "Zor durumdayız"

Yasaklı “vuvuzela” Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü

Sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araç bomba gibi patladı

Sokakta donmak üzere olan eşekler kurtarıldı

FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli’den Ebubekir Şahin’e yanıt: Ben eleştirel gazetecilik yapıyorum; o kadar uzun süre muhalefette olsaydım iktidarı mutlaka alırdım kuşkunuz olmasın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24