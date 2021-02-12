Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'dan 'Uzay Programı' açıklaması: Köle statüsüne düşersiniz

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı hedefler hakkında değerlendirmede bulundu.

"Ülkemiz bu konuda belli bir kaynağa sahip; ama ileri ülkelerden çok geri durumda" diyen Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler, ciddi, agresif, önemli hedeflerdir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, asıl hedeflerinin 2028 yılında aya gezen araç ile inerek bilimsel çalışmalar yapmak olduğunu kaydederek bütçe konusundaki tartışmalara da "38 milyon devlet bütçesinden verilen bir paydır; ama bir çok kurumdan aldığımız katkı paylarımız var. Sadece bunlara baktığınız zaman Uzay Ajansının bütçesi 50 milyon doların üzerine çıkıyor" dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkalamaları, sosyal medyada tiye alınan uzay hedefleri, kadın-erkek astronot tartışması, Türkçe isim konusu ve uzay programı konusundaki tartışmalara dair soruları yanıtladı.