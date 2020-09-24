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Uzaktan eğitim için köye sınırsız internet bağlattı, kahve okula dönüştü

24 Eylül 2020 11:47

Bursa'da bir köy muhtarı köyüne sınırsız internet bağlattı. Evinde interneti olmayıp ve uzaktan eğitim almak isteyen öğrenciler köyün kahvesine akın ediyor. Çevredeki köylerin öğrencileri de Gököz Köyü'ne gelip bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor.

Keles ilçesinin Gököz köyü örnek bir projeye imza attı. Gököz Muhtarı İdris Aydın, köye sınırsız internet bağlattı. Muhtar, interneti herkese şifresiz açtı. İnternetten en çok uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler yararlanıyor. Bu hizmetten sadece Gököz'de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için Gököz köyüne geliyor. Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü'ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor. WİFİ özelliği bulunan internette köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunabiliyor.

Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını ifade eden İdris Aydın, "Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrenciler köyümüzdeki sınırsız internetten yararlanarak uzaktan eğitimlerini alabiliyorlar. Bu hizmetten sadece köyümüzdeki öğrenciler değil çevre köylerdeki interneti olmayan öğrenciler de faydalanıyor. Bu internetin aylık ücretini ben cebimden karşılıyorum. Kimseden hiç bir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise, "Muhtarımız sağolsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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