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Uzaktan eğitim için cami terasına çıkıyorlar: Kar yağdığında ne olacak?

Yetkililerden yardım istiyorlar

02 Ekim 2020 18:39

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Koccağız Mahallesi'nde yaşayan bir grup öğrenci, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanarak eğitim almak için her gün internete erişimin sağlandığı tek yer olan mahalle camisinin terasına çıkıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine 9 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları’nın eteklerinde yer alan Koccağız Mahallesi’nde bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle EBA’dan verilen uzaktan eğitim sisteminde zorluklar yaşıyor.

Aralarında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de yer aldığı genç ve çocuklar derslerinden geri kalmamak için ilginç bir yol bularak mahallede internetin çektiği tek yer olan cami terasına çıkmaya başladı. Ders saati gelen öğrenciler, ellerine aldıkları tablet ve cep telefonları ile çıktıkları terasta anlatılan canlı derslere katılım sağlıyor. Öğrenciler, kış gelmeden yaşanan internet sorununun çözüm bulmasını istiyorlar.

Yetkililerden yardım istiyorlar

Her gün caminin damına çıkmak zorunda kaldıklarını belirten İslahiye Anadolu Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya, “Evimizde internet erişimini sağlayamadığımız için, EBA ders saatlerinde mahalle camimizin damına çıkarak derslerimizi takip etmeye çalışıyorum. Kış ayları geldiğinde ise ne yapacağımızı bilemiyorum. Yetkililerden bu sorunumuzun çözülmesi için yardım talep ediyorum” dedi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emlak Bölümü Öğrencisi Fatma Çetinkaya ise, “Her seferinde buraya çıkmak zorunda kalıyoruz. Bütün öğrenciler gibi bizde bu haktan yararlanarak kendi evimizde internete girmek istiyoruz” dedi.

‘Kar yağdığında ne olacak?'

Koccağız Mahalle Muhtarı Bekir Şanlı da mahallede her noktada internet olmadığını belirterek, “Çocuklarımız, caminin damında, babalarıyla internetin erişim sağlandığı yüksek yerlere gidiyorlar. Şimdi havalar güzel, çocuklarımız gidip yüksek yerlerde derslerini takip edebiliyorlar. Yarın yağmur yağdığında, kar yağdığında bu çocuklarımızın durumu ne olacak. Bunları düşünmek zorundayız, gerekli mercilere mahallemize internet erişimin sağlanması için resmi başvurularımı yaptım. Mahallemizin bir an önce internet sorunun çözülerek çocuklarımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum” dedi. 

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