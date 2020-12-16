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Uzaktan eğitim için bilgisayar alan aile, kutudan çıkanları görünce şoke oldu!

Kutunun içinden 3 adet kitap çıktı

16 Aralık 2020 12:13

İstanbul Çekmeköy’de yaşayan bir baba, çocuğunun uzaktan eğitime daha rahat girmesi için ona sürpriz yaparak bir elektronik marketten bilgisayar siparişi verdi. Babasının sürprizi karşısında sevinen çocuk, paketi açınca aile şoke oldu. Kutunun içinden 3 adet kitap çıktı.  

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, "Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçinden açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD’si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarım ikisi de okula gidiyorlar ve EBA’dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmesini istediler, çocuklarım çok mağdur oldu” dedi.

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, “Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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