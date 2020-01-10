'Uyuyan Güzel' masalının sonunu değiştirerek yaptığı evlenme teklifi viral oldu

ABD'li yapımcı Lee Loechler, ikonik Disney animasyonu 'Uyuyan Güzel'in sonunu değiştirerek sinema salonunda kız arkadaşı Sthuthi David 'e sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Loechler'ın YouTube'da paylaştığı o anları, bir milyondan fazla kişi izledi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan yapımcı Lee Loechler, kız arkadaşı Sthuthi David'in çocukken en sevdiği film olan 'Uyuyan Güzel'in sonunu değiştirerek ona sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Animasyonunun orijinal halini değiştirerek sonunda prensin prensese evlenme teklif ettiği bir sahne ekleyen Loechler, bu yeni versiyonu lokal bir sinemaya verdi.

Loechler, daha sonra salona sevdikleri tüm yakınlarını davet edip David'e bir filme bilet aldıklarını söyleyerek onunla birlikte en ön sıraya oturdu. Filmin sonunda prensten gelen evlenme teklifi ile kız arkadaşına tek taş yüzük uzattı.

Loechler'ın YouTube'da paylaştığı yaratıcı evlenme teklifi, 1 milyon 700 bin kişi tarafından izlendi.