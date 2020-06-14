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Uyuşturucu yüklü araçla polisten kaçarken duvara çarptılar

14 Haziran 2020 12:48

Bursa polisi araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu taşıyan zanlıları nefes kesen bir operasyonun ardından kıskıvrak yakaladı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, kaçtıkları aracı mezarlık duvarına çarptı. Şüphelilerden biri yaralanırken diğer ikisi kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bursa polisinin uzun süredir peşinde olduğu tacirler yüklü miktarda uyuşturucu ile İzmir istikametinden Bursa'ya doğru yola çıktı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri şahısları Bursa sınırlarına girinceye kadar uzaktan izledi. Şüpheliler Bursa sınırına girdiklerinde durdurulmak istendi. Polisi karşında gören tacirler çevre yolundan İstanbul istikametine doğru kaçtı. İznik ilçesine yönelen şüpheli şahıslar Jandarma ekiplerinin de yardımıyla Boyalıca yolunda kıstırıldı.

Aracı mezarlığa sürdü
Yaklaşık 50 kilometre polisten kaçan şüpheliler, Boyalıca yolunda yakalanacaklarını anlayınca kullandıkları otomobili bir mezarlığın duvarına çarptı. Araçtaki şüphelilerden biri yaralanırken ikisi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların kaçmaya çalıştığı otomobilde yapılan aramalarda otomobilin gizli yerlerine zulalanmış 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken gözaltındaki 3 şüphelinin bugün öğleden sonra adliyeye çıkarılacakları öğrenildi.

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