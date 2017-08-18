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Uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi darp ettiler

18 Ağustos 2017 19:57

Düzce'de iki gün önce uyuşturucu kullandığı iddia edilen 30 yaşındaki Emirhan Çetin'in derede cesedinin bulunmasının ardından, gece saatlerinde bir grup 'Arkadaşımız öldü' diyerek uyuşturucu madde satışı yaptığını öne sürdükleri bir kişiyi sokak ortasında darp etti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Ağa Mahallesi mevkisinden geçen Asar deresinde iki gün önce Emirhan Çetin'in cansız bedeni bulundu. Jandarma ve polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede Çetin'in kıyafetlerinin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler bulundu. Olayın ardından gencin arkadaşları gece saatlerinde Aydınpınar Caddesi'nde uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen bir kişiyi darp ettiler. Öfkeli grubun, 'Arkadaşımız öldü' diyerek tekme tokat dövdükleri Tuğrul Ö., yaralandı. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından Tuğrul Ö.'yü döven grup kaçtı. Yaralanan Tuğrul Ö., 112 Acil ambulansıyla sevk edildiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tuğru Ö.'nün daha önce uyuşturucu madde satışı yapmaktan gözaltına alındığı belirlendi. Kentte bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde satışı yapan kişilere sokaklarda cezalarının verilmesi yönünde paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliden 7'si gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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