Uyuşturucu satıcısını ‘Pinokyo’ dövmesi ele verdi: Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Fatih’ten Beylikdüzü’ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda ‘Pinokyo’ dövmeli şüpheliyi takibe alan polis, Beylikdüzü'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kolunda ‘Pinokyo’ dövmesi bulunan ve Fatih ilçesinden geldiği tespit edilen söz konusu şüpheliyi evden çıkarken yakalayıp arama yapan polis, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra eve düzenlenen operasyonda arama yapan polis bir kasa içerisinde E.K., B.Z.S., A.İ.A., ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Aramalarda ise 6 parça 146.8 gram halinde marihuana, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)



