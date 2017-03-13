Uyuşturucu satıcıları genç kadını kalbinden vurmuş!

İstanbul Bahçelievler'de dün uyuşturucu satıcıları tarafından öldürülen Müzeyyen Telli'nin kalbinden vurulduğu ortaya çıktı. Bahçelievler'de uyuşturucu satıcıları tarafından kurşunlanarak öldürülen 24 yaşındaki Müzeyyen Telli’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Genç kızın bir akrabası, “Spor salonunda çalışıyordu. Kömürlüğe bir kişinin uyuşturucu madde koyduğunu görmüş. ‘Ne koydunuz Oraya’ diye bağırmış. Bu sırada ağabeyi aşağı inmiş. Uyuşturucu satıcılarıyla aralarında kavga çıkmış. Uyuşturucu satıcıları tarafından biri tabancasını çekerek kızımız Müzeyyen’i kalbinden vurmuş. Polis yeteri kadar önlem almıyor” dedi.