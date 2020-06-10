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Uyuşturucu operasyona havadan görüntülendi

10 Haziran 2020 11:06

Adana'da 40 adrese özel harekat polisiyle yapılan eş zamanlı baskın drone ve helikopter ile görüntülenirken 11 zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 40 şüphelinin torbacılık yaparak uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis bu tespitlerin ardından 9 Haziran günü eş zamanlı olarak 39 adrese özel harekat polisiyle baskın yaptı. Bu baskın anları ise drone ve helikopter ile havadan görüntülendi. Polis yaptığı operasyonda 11 zanlıyı yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 kök Hint Keneviri, 1 balistik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 177 mermi, 880 kilo kaçak çay, 140 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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