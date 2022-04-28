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Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

28 Nisan 2022 17:25

İstanbul'dan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi torbacı olarak bilinen satıcılara dağıtmak için Yalova'ya gelen çete üyeleri, narkotik polisi tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir hem sosyal medyadan hem de teknik olarak takip ettikleri uyuşturucu çetesi üyelerinin Ramazan Bayramı öncesi Yalova'daki torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde getireceğini tespit etti.

Çete üyesi bir kişinin ticari taksiyle yola çıktığını belirleyen ekipler, sabaha karşı Çiftlikköy'e ulaşan ticari taksiyi kontrol noktasında yolu kesip durdurdu. Araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kişi narkotik polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbuluyuşturucubayramYalovanarkotikpolis

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