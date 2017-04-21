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Uykusuz Her Gece filmi de, İstanbul Modern'de gösterilecek

21 Nisan 2017 20:13

İstanbul Modern'de son dönem çağdaş Polonya sinemasından başarılı yapımların yer aldığı bir program başlıyor. "Polonya'dan Şimdi" başlığı ile gerçekleştirilecek program boyunca, 27 - 30 Nisan tarihleri arasında Karaköy'deki binasında filmler gösterilecek, son gününde ise "Çağdaş Polonya Sineması" temasıyla bir söyleşi yapılacak. Polonya sinemasının genç ve yükselen yönetmenlerinin, uluslararası festivallerde övgü ile bahsedilen ve ödüller toplayan filmlerine yer verilen programda öne çıkan filmler arasında, Sundance Film Festivali Dünya Belgeselleri bölümünde Michal Marczak’a En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Uykusuz Her Gece, yine Sundance Film Festivali’nde jüri özel ödülünü kazanan Deniz Kızlarının Şarkısı ve 2016 Berlin Film Festivali’nde En İyi Senaryo ödülünü kazanan “Aşk Birleşik Devletleri” yer alıyor. Sinema yazarı Senem Aytaç'ın moderatörlüğünde sanat yönetmeni ve İstanbul’da Polonyalılar Derneği kurucularından Agata Trojak ve Uyusun da Büyüsün filminin yönetmeni Kuba Czekaj'ın katılımıyla Çağdaş Polonya sineması üzerine bir söyleşi gerçekleştiriliyor.

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