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Uyku problemleriniz bu robot ile ortadan kalkacak

27 Kasım 2017 16:28

Günümüzde yaşanan yoğun stres gibi problemlerle ortaya çıkan uyku sorunu birçok insanın hayatını etkileyen problemlerden biri... Beş kişiden birinin uyku sorunu yaşadığı günümüzde yeni bir teknolojik ürün geliştirildi. Dünya halleri’nin aktardığı habere göre Julian Jagtenberg’in geliştirdiği uyku robotu deneme aşamasında birçok kişiden olumlu yorum aldı. Hayatımızın yüzde 30’unu geçirdiğimiz uyku sürecine yönelik geliştirilen ürün, nefes alıp verme sesi çıkartarak kişiyi uykuya yönlendirmeye çalışıyor. Kişi robota sarıldığı noktadan itibaren nefes alışverişini düzenlemeye yardımcı olan robot, kickstarter temelli bir proje olma özelliği de taşıyor. Robotun teslimat tarihlerinin 2018 yılının Temmuz ayı olması bekleniyor.

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