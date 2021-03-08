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Uygur Türkü anneler İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladı

"Sayın Cumhurbaşkanı, sesimizi duyun"

08 Mart 2021 21:23

Çin Halk Cumhuriyeti'nin çocuklarını alıkoyduğunu söyleyen Uygur Türkü anneler, seslerini duyurmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

İstanbul'da yaşayan ve 5 yıldır çocuklarından haber alamadığını söyleyen Uygur Türkü 7 anne, Ankara'ya yürüdü. İstanbul'dan yola çıkan Uygur anneler, yetkililerden yardım istemek için İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürümeye başladı.

Cumhurbaşkanı'na Seslendiler 

Ellerinde haber alamadıkları çocuklarının, aile bireylerinin fotoğraflarını taşıyan anneler,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, sesimizi duyun. Çok geldik ama sesimizi hiç duymadınız. Lütfen sesimizi duyun."

Kaynak: ANKA

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