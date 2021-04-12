Uygulamanın hatalı yönlendirmesi damadı farklı düğüne götürdü!

Google Harita’nın hatalı yönlendirmesinin, Endonezya’da yaşayan bir kişinin evleneceği gün farklı bir düğüne gitmesine yol açtığı öğrenildi.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, Endonezya’nın Orta Java eyaletinde meydana gelen olayda Google Harita’nın hatalı yönlendirmesi, o gün evlenecek olan bir vatandaşın başkasının düğününe gitmesiyle sonuçlandı.

Damada refakat eden grup, düğün töreninin yerini bulmak için Google Harita servisini kullanmak istedi. Ancak uygulamada meydana gelen sorun nedeniyle damat ve arkadaşları, komşu köylerden birinde farklı bir düğün törenine geldi.

Törene geciken kişiyle evlenecek olan gelin Maria Ulfa gazeteye demecinde, "Bu adama eşlik eden insanları görünce tam bir şok yaşadım, çünkü hiçbirini tanımıyordum" açıklamasında bulundu.

Yanlış düğüne gelen konuklar ev sahipleri tarafından sevinçle karşılandı, daha sonra başlayan sohbette gelinin yakınlarından biri, hata olduğunun farkına vardı, zira Maria’nın müstakbel eşi Kendal doğumuydu, oysa törene katılan grup Pemalang’dan gelmişti.

Sonuçta Maria Ulfa’nın ailesi, yolunu kaybeden damat ve arkadaşlarına kendi düğünlerinin yapıldığı yeri bulmalarına yardım etti.

Haberi okuyan internet kullanıcıları ise damadın farklı bir evde bulunduğunu nasıl olup ta anlayamadığına şaşırdı.