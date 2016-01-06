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Üşüyen sokak köpeği, ısınmak için belediye otobüsüne bindi

06 Ocak 2016 01:13

KARABÜK'te, halk otobüsüne yolcularla birlikte binerek kalorifer bulunan koltuğa oturan sokak köpeği, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Beşbinevler Mahallesi Şehit Mehmet Dinçel Okulu önündeki durakta yolcu almak için duran özel halk otobüsüne, soğuk hava nedeniyle üşüyen bir sokak köpeği de bindi. Yolcuların şaşkın bakışları arasında otobüse binen köpek, sürücü ve bazı yolcuların engel olmak istemesine rağmen arkada altında kolorifer bulunan koltuğa çıkarak oturdu. Bir süre oturan köpek, şoför ve bazı yolcuların çabasıyla otobüsten indirildi. Otobüs, daha sonra hareket ederken, yaşananlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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belediye otobüsüsokak köpeğihaber

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