'Üstü kirli' diye çocuğu otobüsten atan, tepki gösteren yolcuyu da darp eden otobüs şoförü uzaklaştırıldı

Bursa'da "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indiren, kendisine tepki gösteren bir yolcuyu da darp eden özel halk otobüsü şoförü görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca araç plakasına da belediye tarafından 2820 TL para cezası kesildi.

Olay, Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi. Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Yolcular şoföre tepki gösterdi.

Bir yolcunun kaydettiği görüntülere göre ise, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yolcuyu darp edip boğazını sıktı. O anları kayıt altına alan yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şoför görevden uzaklaştırıldı. Araç plakasına 2820 TL para cezası kesildi.